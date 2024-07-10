Север в дыму: Иркутская база страдает из-за пожаров в Якутии и Забайкалье

Задымленность наблюдается в Бодайбинском, Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском районах.

Так, с 7 по 9 июля на территории Киренского, Мамско-Чуйского и Бодайбинского районов преимущественно преобладали южный, юго-восточный и восточный ветра. Это поспособствовало распространению задымления на Киренский и Мамско-Чуйский районы с территории Республики Бурятии, а на Бодайбинский район – с территорий Забайкальского края и Республики Саха (Якутия).

С 9 по 10 июля на территории Киренского и Мамско-Чуйского районов преобладают северный и северо-западный ветра. В результате задымленность в данных районах должна спасть. При этом в Бодайбинском районе преобладают восточный и юго-восточный ветра, из-за чего задымленность сохранится, дым идет из Забайкальского края и Республики Саха (Якутия).

С 10 по 12 июля на территории Бодайбинского, Катангского, Киренского и Мамско-Чуйского районов преимущественно будут преобладать восточный, юго-восточный и северо-восточный ветра. Это поспособствует распространению задымления во всех этих районах от лесных пожаров из соседних регионов.

– В связи с высокой горимостью лесов в Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия) на территории четырех северных районов Иркутской области наблюдается задымление. В свою очередь, мы усиливаем там лесопожарные формирования для борьбы с пожарами, действующими на территории Иркутской области, в северные территории дополнительно переброшено уже порядка 600 человек. Привлекаются силы Рослесхоза, в частности самолет-зондировщик Ан-26 для вызывания искусственных осадков над очагами лесных пожаров, – рассказал начальник региональной диспетчерской службы ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов» Михаил Малышев.