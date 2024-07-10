Важные поддержки не устояли. Почему рынок акций летит вниз?

Индекс МосБиржи вчера упал на 2,7%, опустившись ниже отметки 3050 пунктов. Для российского рынка итог торгов во вторник стал худшим с середины февраля 2023 года.

– Индекс МосБиржи полетел вниз с самого открытия, – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. – Обороты возросли до 97 млрд руб., а в составе бенчмарка упало 98% бумаг – негативный сентимент возобладал. При этом дивидендные отсечки в нефтянке вряд ли могли серьёзно повлиять на Индекс МосБиржи, технически оно было ограничено 0,4%.

По мнению экспертов, могли возобновиться распродажи небанковских кредитных организаций и дружественных нерезидентов.

– Кроме того, могли возрасти страхи перед грядущим заседанием ЦБ по ключевой ставке. А могло оказать влияние и обострение на геополитической арене. Скорее всего, все вместе. Плюс еще и перелили на эмоциях и маржин-коллах, – поясняют эксперты. – Теперь техническая картина рынка ухудшилась – важные поддержки не устояли. Ближайшие дни станут определяющими для индекса МосБиржи.

В четверг рынку предстоит переварить еще и большой дивидендный гэп Сбера – на долю обычки и префов приходится почти 16% веса в индексе. Получается, что в четверг дивгэп в Сбере отнимет у бенчмарка порядка 50 пунктов.

– До круглых 3000 п. сейчас как раз и не хватает удара от Сбера, а там уже и будет принципиальная борьба быков и медведей, – резюмируют аналитики БКС.

По сути, рынок вернулся на нижнюю границу боковика 3300–3000 п., тянущегося еще с осени прошлого года. В прошлые разы подход на уровень 3000 п., пусть даже и с проколом, завершался выносом вверх. И на этот раз экспертыне исключают такого варианта. На горизонте года они ожидают Индекс МосБиржи на уровне 3800 п.