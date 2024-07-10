ЦБ может исключить Райффайзенбанк и Росбанк из списка системно значимых

К осени перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) может существенно изменится, в частности, его покинет ряд игроков, долгое время входивших в список. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседника, близкого к ЦБ.

Собеседник «Ведомостей» назвал два банка. Он отметил, что, например, Райффайзенбанк сокращает свое присутствие в России, и допустил, что статус этого банка с точки зрения системной значимости может быть пересмотрен. Также из перечня могут исключить Росбанк, который находится в процессе интеграции с Т-банком.

Напомним, об объединении Тинькофф-банка и Росбанка на холдинговой основе стало известно в марте 2024 года . Интеграцию активов планировали провести под брендом Тинькофф. Позже Тинькофф объявил о ребрендинге, теперь он называется Т-Банком.

Напомним, что системно значимые банки – крупнейшие кредитные организации страны, устойчивость финансового состояния которых оказывает влияние на банковскую систему в целом. Как правило, в случае если системно значимый банк испытывает затруднения, регулирующие органы в России предпринимают действия для его санации, т. е. оздоровления, а не ликвидации.