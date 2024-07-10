БГУ и ИГУ в двадцатке рейтинга вузов по уровню зарплат выпускников правовых факультетов

SuperJob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в правовой сфере, окончивших вуз в 2018-2023 годах.

Иркутский государственный университет занял 15 место: выпускники, работая в правовой сфере, получают зарплату 90 000 рублей в месяц (+12 000 за год). 69% выпускников остаются работать в Иркутске по окончании обучения (в рейтинге прошлого года показатель составил 65%).

Байкальский государственный университет занял 18 место (-1 строчка за год). Выпускники зарабатывают 82 000 рублей в месяц (+7 000 рублей за год). 82% выпускников остаются работать в Иркутске (+4% за год).

Лидер рейтинга – Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Средняя заработная плата его выпускников, работающих в юридической отрасли, составляет 200 000 рублей. Этот показатель за год вырос на 30 000 рублей (+18%).

На второй строке – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, ежемесячный средний заработок выпускников правовых факультетов достигает 170 000 рублей (+20 000 рублей, +13% за год).

Третье место поделили Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Выпускники этих вузов в среднем зарабатывают 150 000 руб. Причем НИУ «ВШЭ» удалось улучшить свои позиции по сравнению с рейтингом прошлого года, поднявшись на одну ступень вверх (+20 000 рублей, +15%). СПбГУ удерживает свои позиции в топ-3 (+10 000 рублей, + 8% за год).