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Строительство нового аэропорта Иркутска оценили в 200 млрд рублей

РБК оценивает проект как один из самых дорогих в России за последнее десятилетие.

<p>Фото с сайта stb-project.ru</p>

Фото с сайта stb-project.ru

Строительство нового аэропорта в Иркутске оценили в 200 млрд рублей: такие цифры назвали РБК в пресс-службе правительства Приангарья.

Стоимость определена на основе предпроектных расчетов ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» (головное проектное бюро Росавиации, специализирующееся на развитии наземной инфраструктуры), в нее включены дорожные сети и коммуникации, которые нужно будет построить с нуля.

Аэропорт будет строиться в 2028-2030 годах в деревне Позднякова.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил вернуть аэропорт Иркутска в федеральную собственность с последующим имущественным взносом корпорации "Ростех". С такой инициативой он выступил на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал".

Впервые о планах передачи аэропорта в федеральную собственность глава региона заявил в декабре 2023 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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