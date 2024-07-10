Губернатор Игорь Кобзев принял участие в стратегической сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в главной стратегической сессии XIV международной промышленной выставки «Иннопром-2024», на которой выступил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Тема стратсессии: «Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса».

Фото с сайта правительства Иркутской области

В 2024 году страной-партнером выставки выступают Объединенные Арабские Эмираты. С национальными коллективными экспозициями на выставке представлены Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия. С индивидуальными стендами участие в «Иннопроме» принимают компании из Турции, Египта, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и порядка 300 компаний из КНР.

Михаил Мишустин подчеркнул, что государства, представители которых принимают сегодня участие в форуме, связывают многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество.

– Мы намерены продолжить активное участие в формировании максимально широкой международной экономической кооперации. И хочу подчеркнуть: мы открыты для всех, кто настроен на сотрудничество на принципах взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга. Президент России Владимир Владимирович Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил о готовности создавать с заинтересованными государствами полноформатные технологические и промышленные партнёрства, но на равных. Ключевой приоритет – укрепление связей с дружественными экономиками, – подчеркнул Михаил Мишустин.

Участие в работе сессии приняли также Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, председатель Кабинета министров Киргизии – Руководитель Администрации Президента Киргизии Акылбек Жапаров и Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

– Михаил Владимирович Мишустин сегодня озвучил основные направления развития производственных сил, как на территории России в целом, так и в каждом субъекте. В Иркутской области видим большой потенциал в предприятиях малого и среднего бизнеса, наша задача – создать для них условия, в том числе для международной кооперации, в частности, среди стран СНГ. Предприятия, представленные сегодня на «Иннопроме», могут наладить связи с компаниями из других регионов, в свою очередь я как губернатор окажу содействие в развитии взаимоотношений, важно, чтобы был прямой контакт между бизнесом и властью, это позволит активно развивать проекты, а значит создавать рабочие места, развивать регион, – подчеркнул Игорь Кобзев.

В Иркутской области особое внимание уделяется развитию международного сотрудничества. В мае этого года губернатор подписал меморандум о взаимопонимании между Правительством Иркутской области и Хокимиятом Андижанской области Республики Узбекистан, в 2023 году подписаны меморандумы с Хубсугульским и Дорногобийским аймаками Монголии, действуют соглашения об установлении побратимских и дружественных связей между муниципальными образованиями Иркутской области и городами Белоруссии, Армении, КНР и других стран.

Экспозиционный стенд Иркутской области на «Иннопроме» осмотрел Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. губернатор Игорь Кобзев представил ему проект по развитию образовательных технологий для обучения будущих инженеров. Разработка представляет собой стенд-тренажер, на котором юные исследователи могут воссоздавать реальные погодные условия и отрабатывать навыки управления энергосетями.

Вопросы взаимодействия во время осмотра стенда Иркутской области обсудили Игорь Кобзев и Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

– Убежден, что во многом родная для меня Иркутская область, на стенде которой мы сейчас находимся с Игорем Ивановичем, имеет все основания быть более вписанной в ту многогранную систему производственной промышленной кооперации при формировании новых производственных цепочек, которые обеспечивают конкурентоспособность отечественной продукции и импортозамещение. В этом хочу пожелать родной области успехов, движения вперед, самобытности. Будем поддерживать и содействовать Правительству Иркутской области, – подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

Поиск локальных поставщиков в России, вопросы импортозамещения и развития кооперации между российскими объектами МСП и зарубежными компаниями обсудили во время мероприятия «СНГ. Международная кооперация: производство и сбыт. Новые решения», в котором также принял участие Игорь Кобзев. По итогам мероприятия губернатор обсудил сотрудничество с председателем правления Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников» Антоном Ковалевым. Стороны рассматривают возможность в ноябре этого года, в рамках Международного форума-выставки «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге заключить соглашение о сотрудничестве для поддержки предприятий области.

– С Игорем Ивановичем обсудили, что в Иркутской области неплохо было бы создать региональное объединение Клуба молодых промышленников, для того чтобы познакомить промышленников области с регионами страны, включить их в региональные кооперационные цепочки, а также на федеральном уровне дать им возможность прямого общения с органами исполнительной власти, такая возможность есть ежегодно в рамках Дня молодого промышленника, когда много наших коллег приезжает в Минпромторг России и имеют возможность напрямую пообщаться с руководителями департамента, заместителями и так далее, – рассказал Антон Ковалев.

Отметим, «Иннопром» проходит в Екатеринбурге уже в 14-й раз, ее организуют Минпромторг РФ и Правительство Свердловской области. Иркутская область представила на выставке проекты предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированные на импортозамещение в таких значимых сферах, как горно-добывающая промышленность, машиностроение, производство конвейерного оборудования и других.