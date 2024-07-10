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В Иркутске более 30 команд выступили в региональном туре ​​​​​​​VI Национальной премии «Корпоративный музей» при поддержке ИНК

В Иркутске завершился первый региональный тур VI Национальной премии «Корпоративный музей» среди Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, генеральным партнером которого выступила Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Региональный тур объединил корпоративные музеи из 19 городов и поселков Сибири и Дальнего Востока. Всего было представлено 43 проекта от 33 команд. Заключительные мероприятия и защита проектов состоялись в Иркутске, где жюри определило 10 лауреатов, которые вошли в шорт-лист федерального этапа VI Национальной премии «Корпоративный музей». Гран-при регионального тура завоевал Музей драгоценных металлов ОАО «Красцветмет» из Красноярска. Финал состоится с 30 сентября по 3 октября.

В рамках мероприятия также прошел круглый стол, на котором выступили эксперты музейной деятельности. Они поделились с участниками практическим опытом интеграции корпоративных музеев в культурную жизнь региона, передовыми методиками работы с детьми, а также секретами составления музейных текстов. Кроме этого, прошло выступление научного сотрудника областного краеведческого музея им. Н.Н. Муравьева-Амурского Дениса Гайды с рассказом о Святителе Иннокентии Вениаминове – уроженце Качугского района и ставшим митрополитом Московским и Коломенским.

Для участников была организована и культурно-развлекательная программа от ИНК – экскурсии в музей компании, пешие экскурсии по Иркутску, прогулка по берегу Байкала, подъем на гору Пик Черского.   

– У нас есть уникальные экспонаты, которые остались с прошлого, с тех времен, когда только зарождалась компания. Это был сплошной «ноль», не было ничего. И вот, на голом энтузиазме, мы создали нефтяную компанию. Как же не рассказать об этом? Как же не зафиксировать? Это обязательно нужно. Нужно для людей, которые хотят создать свое дело, уникальное дело, – отметила генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых.

Корпоративный музей ИНК также примет участие в финале Национальной премии уже в третий раз. В 2022 г. он дебютировал в номинациях «Лучший музейный видеофильм» и «Новая экспозиция» — и в обеих занял второе место. В 2023 г. музей ИНК стал лауреатом премии в номинации «Лучшие образовательные проекты» с детской программой «В поисках черного золота».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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