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35 выпускников из Иркутска сдали ЕГЭ на 100 баллов

Подведены итоги ЕГЭ в Иркутске. На 100 баллов этот экзамен сдали 35 учащихся. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Лидирующий предмет по итогам аттестации – русский язык. Экзамен совершенно написали 13 учеников из школ № 6, 23, 31, 42, 76, Центра образования № 47, гимназий № 3, 44 и РЖД лицея № 14. Профильную математику сдали «на отлично» шесть человек из гимназий № 1, 44, лицеев ИГУ, № 2, 3.

Высший балл по литературе заработали восемь выпускников СОШ № 17, 21, 23, гимназий № 3, 44, лицея № 1, образовательного комплекса «Точка будущего». Лучшие результаты по химии показали шесть одиннадцатиклассников из СОШ № 19, 23, лицеев № 3, 2, гимназии № 2. Стобалльником по географии стал учащийся школы № 19, по английскому языку – СОШ № 69.

Для проведения сдачи ЕГЭ в городских школах организовали 14 пунктов. Более 20 общественных наблюдателей контролировали соблюдение порядка и всех необходимых правил.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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