Пассажиры пожаловались на жару и духоту в аэропорту Иркутска

В Иркутске пассажиры пожаловались на неимоверную жару и духоту в здании аэропорта, а также на неработающие кондиционеры. Подробности рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.

Организован выездной прием граждан в аэропорту Иркутска.

Сотрудники аэропорта проводят ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции.