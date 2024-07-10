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Пассажиры пожаловались на жару и духоту в аэропорту Иркутска

В Иркутске пассажиры пожаловались на неимоверную жару и духоту в здании аэропорта, а также на неработающие кондиционеры. Подробности рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.

Организован выездной прием граждан в аэропорту Иркутска.

Сотрудники аэропорта проводят ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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