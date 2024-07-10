До конца года в Иркутской области появятся новые модульные отели

В Иркутской области организовано строительство модульных отелей. В 2023-2024 годах на эти цели направлено 602,5 млн рублей, в том числе 578,4 млн рублей из федерального бюджета. Подробности рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В Приангарье заключено 15 соответствующих соглашений в рамках проектов, реализация которых позволит создать комфортные мобильные гостиницы круглогодичного проживания. Номерной фонд в регионе при этом должен увеличиться на 377.

«На текущий момент набран хороший темп работ, видна положительная динамика. В Ольхонском и Слюдянском районах уже есть модули, готовые к эксплуатации, по ряду проектов подготовлены площадки, началось возведение объектов. Все работы должны быть завершены до конца этого года», – прокомментировал первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

В настоящее время продолжается работа по решению вопросов электроснабжения возводимых отелей.