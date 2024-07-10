Иркутскую областную школу искусств в обновленном виде откроют к 1 сентября

Ремонт Иркутской областной школы искусств завершился почти на 90%. На него из федерального и областного бюджетов направили 86,7 млн рублей. Работы ведут во всех помещениях и концертном зале, рассчитанном на 270 мест. Подробности рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Иркутская областная школа искусств существует с 1923 года. <…> На сегодняшний день в ней учатся 550 детей. Уверена, что они с большим удовольствием начнут новый учебный год в обновленном здании, где у ребят появится огромный простор для творчества и реализации своего потенциала», – прокомментировала министр культуры Приангарья Олеся Полунина.

В здании завершены работы по установке систем отопления и вентиляции, смонтированы системы водоснабжения и канализации, идут пусконаладочные работы. Завершен ремонт кровли над холлом, в соответствие с современными нормам приведены лестничные марши и перильное ограждение, установлены все двери.

На завершающем этапе находится финишная отделка помещений учебного корпуса. На полах и участках стен уложен керамогранит, стены подготовлены под покраску, смонтирована система для устройства подвесных потолков. В кабинетах, где преподают музыку, устанавливают акустические панели. Они имеют звукоотражающие свойства и позволяют проводить занятия без излишней звуковой нагрузки для смежных помещений.

В учебном корпусе идет модернизация концертного зала. В нем создана современная сцена с занавесом, в ближайшее время установят новые кресла. В эксплуатацию введут помещение кинобудки, где будет располагаться звукоусилительная аппаратура, управление светом и рабочее место звукорежиссера. Также в здании школы появится помещение для буфета.