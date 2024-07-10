Предпринимателя в Иркутске оштрафовали на 6 млн рублей за срыв сроков строительства школы

В Иркутске оштрафовали руководителя подрядной организации за нарушение условий контракта. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2021 году сотрудники СОШ № 53 в Иркутске заключили муниципальный контракт на строительство здания для начальной школы на улице Севастопольской в Ленинском округе до декабря 2023 года. Подрядчик нарушил условия контракта – не справился с заданием в установленные сроки.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Действия (бездействия), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков».

По результатам его рассмотрения директору подрядной организации назначен штрафа в размере свыше 6 млн рублей.

Завершение работ по контракту находится на контроле прокуратуры.