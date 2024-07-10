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Аферисты похитили у жителей Приангарья свыше 8 млн рублей

Пять человек из четырех районов Иркутской области накануне стали жертвами мошенников, которые похитили у них более 8 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Одной из потерпевших стала иркутянка. Накануне в мессенджере ей пришло сообщение от якобы ее руководителя. По легенде на предприятии произошла утечка персональных данных, и в отношении заявительницы «правоохранители» проводят проверку. Во избежание пропажи денег собеседник предложил сибирячке оформить «зеркальный займ» и перевести деньги на «резервный счет». Суммарно женщина перевела на указанные счета свыше 2,6 млн рублей.

Также к сотрудникам полиции обратился слесарь из северной столицы Приангарья. В начале июня 2024 года в интернете он нашел объявление об инвестировании в фондовый рынок. С братчанином связался лжеспециалист инвестиционного дома и предложил внести на брокерский счет деньги.

Для более «высокого» и «быстрого» заработка мужчина оформил кредит, а полученные средства перечислил на указанный счет. Но забрать заработанные проценты не удалось – псевдоспециалисты перестали выходить на связь. Суммарно он потерял свыше 1,5 млн рублей.

Аналогичными методами были обмануты и другие жители Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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