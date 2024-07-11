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«РАФТ ЛИЗИНГ» готовится разместить облигации на Мосбирже

Региональная компания «РАФТ ЛИЗИНГ» планирует в ближайшее время разместить дебютный выпуск облигаций на Мосбирже. Об этом в интервью Газете Дело сообщила генеральный директор компании Елена Ланцова.

– Выход на облигационный рынок  это – естественный процесс для компании. Мы восемь лет развиваем проект «Частные инвестиции», он успешно работает. Облигации – логичное продолжение. Кроме того, это важно с точки зрения диверсификации источников финансирования. Мы задействуем разные инструменты: банковские кредиты, частные инвестиции, облигации, – отметила в интервью Елена Ланцова.

По её словам,  «у облигационного рынка в России – огромные перспективы и компании важно протестировать этот формат».

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По итогам 2023 года РАФТ ЛИЗИНГ занимает 52-е место в рэнкинге лизинговых компаний России по версии агентства "Эксперт РА". В феврале 2024 года "Эксперт РА" присвоило «РАФТ ЛИЗИНГу» рейтинг ruBB, прогноз по рейтингу стабильный.

В 2023 году лизинговые компании довольно активно размещали новые выпуски облигаций. Сейчас на Мосбирже представлены облигации примерно трех десятков лизинговых компаний.

Из компаний Иркутской области на бирже торгуются облигации «ИНК-Капитал» . Компания в декабре 2021 года выпустила первые в России адаптационные облигации. Объем составил 5 млрд рублей. Привлеченные средства были направлены на рефинансирование затрат по проекту обратной закачки попутного нефтяного газа в пласт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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