«Ворота Байкала» получили расширенное покрытие 4G

Отдых на берегу Байкала стал комфортнее для жителей и гостей поселка Листвянка в Иркутской области. МегаФон расширил существующую телеком-сеть в популярном туристическом месте и разогнал скорость мобильного интернета до 60 Мбит/с.

Листвянка — старинное поселение на берегу Байкала, откуда большинство туристов начинают знакомство со священным озером. Полюбоваться природой, насладиться чистым воздухом и спокойствием приезжают путешественники из разных регионов страны. Среди любителей сибирской природы есть и иностранные туристы.

Инженеры оператора смонтировали дополнительную базовую станцию на улице Чапаева, что позволило расширить LTE-покрытие на территории поселка, а также закрыть «белые пятна» в туристической зоне, распределить абонентскую нагрузку и улучшить качество мобильной связи. Акцент был сделан на локации, где сосредоточено большое количество туристических баз и гостевых домов.

Тысячи отдыхающих, приезжающих в Листвянку, теперь могут использовать привычные цифровые сервисы в любой точке поселка. Им стала доступна более быстрая загрузка мобильных приложений полезных во время отпуска, например, навигатора для того, чтобы найти дорогу в нерпинтарий или музей Байкала. Вместе с тем аналитика МегаФона показывает, что на отдыхе владельцы смартфонов делятся яркими роликами в Telegram и VK, а также продолжают заходить на видеохостинги и в онлайн‑кинотеатры.

«Листвянка известна далеко за пределами региона — это «ворота Байкала» и визитная карточка регионального туризма. Мы расширяем зону LTE в местах особенно привлекательных для путешественников, таким образом инвестируя в развитие сферы гостеприимства Иркутской области. В прошлом году мы улучшили качество мобильной связи в нескольких точках туристического притяжения на Байкале. После модернизации телеком-инфраструктуры было расширено покрытие в Бугульдейке, Слюдянке и Большом Голоустном», - прокомментировал директор МегаФона в Иркутской области Евгений Белый.