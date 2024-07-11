Один из трёх паромов на переправе МРС – Ольхон вышел из строя

В пик туристического сезона в Иркутской области сломался паром «Ольхонские ворота», работающий на переправе МРС – Ольхон. Туристов предупреждают о пробках.

– На пароме из-за интенсивной эксплуатации вышел из строя редуктор. Сейчас подрядная организация выполняет работы по его замене. По предварительным данным, они займут три дня, – сообщился в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказали в Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области, возможно снижение пропускной способности на переправе МРС – остров Ольхон. Перевозку пассажиров и транспорта во время ремонта «Ольхонских ворот» будут осуществлять оставшиеся два парома – «Семен Батагаев» и «Дорожник».

Турпоток в Иркутскую область постоянно растёт. По итогам национально-туристического рейтинга 2023 года регион входит в «золотую» группу лидеров по туристической привлекательности среди регионов России. По итогам 2023 года регион принял около 1,8 миллионов туристов, к 2036 году турпоток планируют увеличить до 3,6 миллионов человек.