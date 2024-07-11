Фонд развития промышленности Иркутской области впервые профинансировал производство по розливу воды

Региональный ФРП выдал заём в 7,3 миллиона рублей предприятию «Байкальские росы» для модернизации цеха по розливу питьевой воды. Производственная площадка находится в Култуке. Это первый проект из данного муниципалитета, получивший одобрение Наблюдательного совета Фонда, и первое производство по розливу воды, кпрофинансированное ФРП. Общая инвестиционная стоимость проекта модернизации превышает 15 миллионов рублей.

«До настоящего момента подобные производства могли претендовать лишь на одобрение по федеральной программе маркировки готовой продукции. Однако благодаря тому, что региональный Фонд постоянно работает над совершенствованием собственных программ, над их расширением и улучшением, компания получила возможность модернизировать производство при его поддержке. Теперь, после приобретения нового оборудования, завод сможет повысить производительность на 50%», — подчеркнул глава Наблюдательного совета Фонда, первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Руслан Ситников. Фото А. Федорова

Ассортиментный ряд предприятия включает самые разнообразные позиции, объёмом от 0,33 литра до 19 литров. Воду под одноимённым брендом «Байкальские росы» приобретают торгово-розничные сети, предприятия общественного питания. Она разливается непосредственно в месте добычи, что обеспечивает продукции предприятия максимальную чистоту. Заёмные средства, предоставленные Фондом развития промышленности Иркутской области, компания намерена использовать для приобретения дозатора жидкого азота и матрицы на конусные колпачки. В результате уже на следующий год объём выпуска газированной и негазированной питьевой воды в таре 0,33 литра вырастет в 5 раз, в таре 0,5 литра — в 2,1 раза.

«Мы привезли готовую продукцию предприятия на выставку «Иннопром» в Екатеринбург, чтобы представить и её тоже на стенде Иркутской области. Нам принципиально важно в условиях ограниченного доступа бизнеса к альтернативным источникам заёмного финансирования приложить все усилия, чтобы как можно большее число разнопрофильных предприятий смогло повысить свою конкурентоспособность. Это, в конечном итоге, — одна из основ уверенного развития реального сектора экономики в регионе», — говорит директор ФРП Иркутской области Яна Шевченко.

Яна Шевченко. Фото из архива

Напомним, в конце 2023 года Наблюдательный совет Фонда принял решение о сохранении льготной ставки займов по региональным программам на уровне 1-3%.

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