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Программу развития автомобильного туризма разрабатывают в Иркутской области

Первым мероприятием в рамках соглашения стало установочное совещание, которое прошло в режиме видео-конференц-связи с участием представителей агентства по туризму Иркутской области и Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

Стороны рассмотрели проекты региональной программы по развитию автомобильного туризма в Иркутской области и плана мероприятий по данному направлению на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

– Дополнительные меры поддержки автотуризма позволят раскрыть его значительный потенциал и положительно повлияют на развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области в целом, – отметила руководитель агентства по туризму региона Евгения Найденова.

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По итогам совещания принято решение о подготовке Ассоциацией и направлении в адрес Иркутской области документа с формулировкой основных вопросов по развитию автотуризма в регионе. Агентство по туризму в короткие сроки проработает этот документ и приступит к формированию подробного плана взаимодействия.

– Наша ассоциация выражает готовность обеспечить экспертное сопровождение мероприятий по разработке проекта региональной программы развития автомобильного туризма и созданию первого национального автомаршрута по Иркутской области для самостоятельных туристов, – сказал Сергей Лобарев.

Напомним, что в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Ассоциацией, договорились развивать в Приангарье автомобильный туризм.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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