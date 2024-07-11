ДОМ.РФ выставил на аукцион земельные участки в Пивоварихе

ДОМ.РФ выставил на торги участки общей площадью 66,03 га к востоку от Иркутска под реализацию проектного развития территории (КРТ). Градостроительный потенциал площадки составляет не менее 62 тыс. кв. м. Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 августа. Торги состоятся 16 августа. Начальная цена права заключения договора КРТ составляет 32,64 млн рублей.

– Участки расположены в пос. Пивовариха, вблизи ул. им. Гринвальда, д. 87. Район — развивающийся. В окружении — сложившаяся жилая и коммерческая застройка, у территории хорошая транспортная доступность. Здесь планируется построить индивидуальные и блокированные жилые дома. При реализации проекта КРТ обязательно использование проектов из каталога на сайте Минстроя России, победивших во всероссийском открытом конкурсе, проведённом ДОМ.РФ в 2021 году, – говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Помимо строительства жилья, на территории предполагается обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инфраструктуры, благоустройство и озеленение. Проект должен быть реализован в течение 12 лет. Застройку рекомендуется вести с применением Стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ.