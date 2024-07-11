Новости

Распродажа продолжается: рынок упал на 12-месячные минимумы и не собирается останавливаться

В среду, 10 июля, российский фондовый рынок снова весь день непрерывно падал. Индекс МосБиржи обновил 12-месячный минимум, закрывшись с серьезными потерями. Индекс Мосбиржи упал на 2,5%, пробив поддержку в 3000 пунктов, а валютный индекс РТС снизился на 2,33%. 

По мнению аналитиков, на рынок давит ожидание повышения ключевой ставки Банком России 26 июля. Рубль также остаётся слабым, что, в свою очередь, оказывает негативное воздействие на индекс РТС.

Читайте также:

«РАФТ ЛИЗИНГ» готовится разместить облигации на Мосбирже
11 июля 2024
Важные поддержки не устояли. Почему рынок акций летит вниз?
10 июля 2024

– Слабость нашего рынка в среду была особенно ощутимой. Подавляющее большинство бумаг закрылось в минусе. Распродажи шли широким фронтом, как и вчера. Скорее всего, на фоне завершения сезона дивидендов многие опасаются, что из-за высоких процентных ставок и доходностей облигаций существенная часть дивидендных выплат не вернется на рынок акций, а пойдет в долговые инструменты, – поясняют эксперты БКС Мир инвестиций.

Объем торгов (117,7 млрд руб.) существенно вырос. Это выступает дополнительным негативным признаком.

– Столь высокая активность инвесторов, сопровождающая быстрое снижение котировок, увеличивает вероятность продолжение  нисходящей динамики, – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2024, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (1537)


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Один из трёх паромов на переправе МРС – Ольхон вышел из строя
Строительство нового аэропорта Иркутска оценили в 200 млрд рублей
До конца года в Иркутской области появятся новые модульные отели
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес