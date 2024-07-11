Распродажа продолжается: рынок упал на 12-месячные минимумы и не собирается останавливаться

В среду, 10 июля, российский фондовый рынок снова весь день непрерывно падал. Индекс МосБиржи обновил 12-месячный минимум, закрывшись с серьезными потерями. Индекс Мосбиржи упал на 2,5%, пробив поддержку в 3000 пунктов, а валютный индекс РТС снизился на 2,33%.

По мнению аналитиков, на рынок давит ожидание повышения ключевой ставки Банком России 26 июля. Рубль также остаётся слабым, что, в свою очередь, оказывает негативное воздействие на индекс РТС.

– Слабость нашего рынка в среду была особенно ощутимой. Подавляющее большинство бумаг закрылось в минусе. Распродажи шли широким фронтом, как и вчера. Скорее всего, на фоне завершения сезона дивидендов многие опасаются, что из-за высоких процентных ставок и доходностей облигаций существенная часть дивидендных выплат не вернется на рынок акций, а пойдет в долговые инструменты, – поясняют эксперты БКС Мир инвестиций.

Объем торгов (117,7 млрд руб.) существенно вырос. Это выступает дополнительным негативным признаком.

– Столь высокая активность инвесторов, сопровождающая быстрое снижение котировок, увеличивает вероятность продолжение нисходящей динамики, – резюмируют эксперты.