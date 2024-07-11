«Видим перспективы сотрудничества с Киргизской Республикой», – Игорь Кобзев

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в XI Российско-Киргизской межрегиональной конференции в Красноярске.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– На протяжении многих лет Киргизская Республика остается одним из ведущих партнеров Приангарья. По итогам первого квартала 2024 года, занимает вторую позицию по объемам в структуре экспорта Иркутской области со странами Содружества независимых государств, девятое место в экспорте среди всех торгово-экономических партнеров региона, – рассказал губернатор.

Игорь Кобзев акцентировал внимание, что в Иркутской области созданы все условия для иностранных партнеров для комфортного ведения бизнеса: есть площадки для размещения новых производств, инвесторам предлагают федеральные и региональные льготы.

Перспективы сотрудничества правительство региона с компаниями Киргизской Республики видит в развитии легкой промышленности, туризма, сельского хозяйства, а также в сфере заготовки, переработки и реализации продукции из дикорастущих пищевых и лекарственных растительных ресурсов.

– Прорабатываем кооперативные связи, направленные на приобретение сырья от сельхозтоваропроизводителей Киргизии, создание в регионе условий переработки, для того чтобы экспортировать в дружественные страны уже продукцию с высокой добавленной стоимостью. Например, в настоящее время прорабатываем поставку в регион для переработки ягоды: клубники, малины, – говорит он.