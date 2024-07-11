В пятерку наиболее востребованных направлений среди абитуриентов вошел институт энергетики ИРНИТУ

Иркутский Политех озвучил предварительные результаты подачи заявлений абитуриентов в текущей приемной кампании. Среди наиболее востребованных и популярных направлений – «Нефтегазовое дело», «Информатика и вычислительная техника», «Электроэнергетика и электротехника», «Строительство», «Информационные системы и технологии», «Горное дело», «Информационная безопасность». С 20 июня ВУЗ принял 12 000 заявлений на обучение.

– На прошедшей неделе абитуриенты получили документы об образовании и начали активно подавать заявления к нам. Для этого часто используются онлайн сервисы, что расширяет географию наших абитуриентов. Приемная комиссия поясняет все тонкости выбора специальности и преимущества для поступающих, – Наталия Вострикова, руководитель приемной комиссии Иркутского национального исследовательского технического университета.

В этот же период выпускники вуза получают дипломы о высшем образовании. В Институте энергетики в событии принял участие ключевой работодатель – российский энергохолдинг Эн+. Топ-менеджеры компании лично поздравили ребят со знаковым событием, пожелали блестящей карьеры и успехов в жизни.

– Получив долгожданный диплом, всех ребят объединило одно – каждый выпускник стал частью большой и очень важной команды энергетиков! Теперь из школьников они превратились в профессионалов, способных принимать серьезные решения для развития одной из стратегической отраслей страны. На их месте могут оказаться нынешние абитуриенты. Мы предлагаем 130 бюджетных мест по направлениям теплоэнергетики и электроэнергетики, – Екатерина Самаркина, директор Института энергетики ИРНИТУ.

Компания Эн+ активно помогает вузу в проведении разъяснительной работы. Сотрудники российского холдинга беседуют с подростками и их родителями, отвечают на их вопросы, организовывают экскурсии на предприятия. Это позволяет сделать более взвешенный выбор в пользу будущей специальности, лучше понимать собственные перспективы и возможности.

Кроме этого, Институт энергетики создал специальный сайт «Энергетика+1», на страницах которого размещено немало полезной информации. За последний месяц его посещаемость возросла втрое, ресурс посетили почти 2,5 тысяч человек, что свидетельствует о растущем интересе к энергетическим специальностям. Адрес сайта.

Подать документы на поступление в Институт энергетики ИРНИТУ можно лично, через портал государственных услуг или сайт университета.