В творческом конкурсе Фонда Марины Седых примут участие 16 коллективов из Усть-Кута и района

В творческом конкурсе Благотворительного фонда Марины Седых «Сибирские самоцветы» примут участие 16 коллективов из Усть-Кута и района.

В очном туре, который состоится 5 октября в Усть-Куте, будет представлен 21 номер: шесть в номинации «Эстрадный вокал, народное пение» (возраст участников от 7 до 13 лет), по восемь и семь – в номинациях «Эстрадный танец, народный танец» с возрастом участников от 7 до 13 лет и от 14 до 18 лет соответственно. Всего в отборочном этапе было заявлено 59 номеров, из них по вокалу – 16, по хореографии – 43.

Жюри определит лучших в каждой номинации. Победители получат дипломы и смогут принять участие в творческом конкурсе в России. Фонд возьмет на себя все расходы, связанные с проездом. Кроме того, путем голосования выберут обладателя приза зрительских симпатий.

Конкурс юных талантов вокального и хореографического искусства «Сибирские самоцветы» организован в рамках празднования 10-летнего юбилея Фонда и проводится совместно с администрацией Усть-Кутского района.

Благотворительный фонд Марины Седых – некоммерческая организация, реализующая в территориях присутствия Иркутской нефтяной компании благотворительные программы в области медицины и здравоохранения, образования, спорта, социальной поддержки населения и экологии.

В частности, в Фонде действуют программы оказания помощи НКО, многодетным и малоимущим семьям, проводятся экологические акции, оказывается адресная помощь по индивидуальным обращениям.