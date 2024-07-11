Доля молодых заемщиков выросла в сегменте микрозаймов

По данным кредиторов Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-мае 2024 года в структуре выданных микрозаймов увеличилась доля только тех заемщиков, возраст которых не достиг 30 лет.

Так, в начале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доля этих граждан выросла на 4,5 процентных пункта (п.п.) и впервые превысила уровень 40%, достигнув 41,7%.

В свою очередь, доли всех остальных возрастных групп заемщиков в структуре выданных микрозаймов, напротив, сократились: старше 50 лет – на 3,3 п.п. до 10,8%; от 30 до 40 лет – на 0,6 п.п. до 33,3% и от 40 до 50 лет – на 0,6 п.п. до 14,3%.

При этом самой массовой категорией заемщиков по микрозаймам остаются граждане в возрасте моложе 30 лет – 41,7%, а наименьшей – заемщики старше 50 лет (10,8%).

«Попытки регулятора остудить кредитный рынок привели к ужесточению политики кредиторов, из-за чего доступ к банковским кредитам для молодежи оказался во многом ограничен, – говорит директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков. – Микрофинансовые организации органично замещают банки для тех заемщиков, которым недоступны кредиты банков – тем более, что большинство микрофинансовых организаций выдают микрозаймы в онлайн-режиме, удобно и технологично, чем с удовольствием пользуются как раз молодые заемщики».