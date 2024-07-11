«Инвестиционные менеджеры» и «банкиры» обманули жителей Приангарья на 7 млн рублей

Злоумышленники представлялись сотрудниками» службы безопасности банка, инвестиционными брокерами, банкирами и накануне обманули жителей Иркутской области на сумму, которая превышает 7 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Так, житель Нижнеудинска познакомился в интернете с девушкой. Во время общения она предложила ему способ удаленного заработка. Потерпевший перешел по ссылке, заполнил анкету, а затем по инструкции лжеброкера внес депозит.

На протяжении месяца он совершал несуществующие торговые сделки и продолжал вкладывать деньги. Для этих целей он даже оформил кредит. Однако забрать прибыль не получилось. «Инвестиционные менеджеры» перестали выходить на связь, а личный кабинет от торговой платформы оказался заблокирован. Суммарно он потерял свыше 2,7 млн рублей.

Также с заявлением о мошенничестве в МВД обратилась жительница Бодайбинского района. Накануне на ее телефон поступил звонок от якобы специалиста службы безопасности банка. Псевдобанкир рассказал потерпевшей легенду о преступниках, заполучивших доступ к ее банковскому счету. Тогда заявительница под руководством звонившего оформила в кредитно-финансовой организации заем и перевела деньги на «резервный счет». Суммарно она потеряла около 100 тысяч рублей.