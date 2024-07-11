Житель Шелехова отсудил 400 тысяч рублей за травму на работе

Житель города Шелехова отсудил компенсацию за травмы, которые получил на работе. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что мужчина во время дежурства в ночную смену на участке дробильно-сортировочного комплекса получил травму руки после того, как рукав его куртки зацепился за нижний барабан ленточного транспортера.

Согласно медицинскому заключению, в результате этого работнику причинен значительный вред здоровью, а позже установлена инвалидность.

Мужчине удалось отсудить компенсацию в размере 400 тысяч рублей. В настоящее время она выплачена в полном объеме.