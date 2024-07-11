В Эхирит-Булагатском районе появился новый автоклуб за 10,6 млн рублей

Эхирит-Булагатский район получил передвижной многофункциональный культурный центр стоимостью 10,6 млн рублей. На его покупку из федерального бюджета было выделено 9,5 млн рублей, софинансирование из областного бюджета составило почти 400 тысяч рублей, из бюджета муниципального образования – еще 753 тысячи. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Автоклуб приобрели в рамках национального проекта «Культура». На его покупку претендовали 11 районов. Эхирит-Булагатский район был признан победителем конкурсного отбора, который провело министерство культуры региона.

Это уже четвертый автоклуб, который поступил в Приангарье. До этого в 2019 году три передвижных многофункциональных культурных центра были закуплены для Иркутского, Тулунского и Чунского районов. Работой автоклубов охвачено более 30 отдаленных населенных пунктов. Во многих селах автоклуб побывал не один раз. Около 50 тысяч жителей Иркутской области смогли получить доступ к культурным мероприятиям, не выезжая из своего населенного пункта.

Автоклуб – это передвижной культурный центр, который создан на базе фургона «Газель». Он трансформируется в концертный зал с полноценной сценой площадью 15 квадратных метров или кинотеатр с видеопроектором и экраном. Кроме того автоклуб снабжен качественным световым, звуковым оборудованием и складными скамейками для 20 зрителей. Такой фургон-трансформер используется для выездных концертов, в том числе зимой. Он разработан с учетом климатических особенностей Сибири.