Пять храмов отремонтируют в Иркутской области за 50 млн рублей

Пять храмов в Иркутской области ремонтируют за счет областного бюджета. На эти цели получена субсидия в 50 миллионов рублей. Подробности рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас распределены 26,4 миллиона из них. Их направят на восстановление церкви Иоанна Предтечи в поселке Кутулик Аларского района направлено 6,1 миллиона рублей, а также объектов в Иркутске: Знаменского монастыря – 6,8 миллиона рублей, келий Знаменского монастыря – 3 миллиона рублей, Входо-Иерусалимской церкви – 4 миллиона рублей, церкви Пресвятой Троицы – 6,5 миллиона рублей.

В этом году состоится еще один отбор на определение получателей субсидии, в рамках которого будет распределена вторая часть– 22,6 миллиона рублей. Подать заявку могут представители любой конфессии, в собственности которой есть религиозные объекты, имеющие статус памятника истории и культуры либо выявленного объекта культурного наследия.