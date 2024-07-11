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Новый комплекс по обезвреживанию твердых коммунальных отходов появился в Иркутской области

Киренский район получил современный комплекс по обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Из орегионального бюджета на эти цели была выделена субсидия в размере 21 млн 896 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Производительность комплекса, предназначенного для безопасной обработки твердых коммунальных отходов, составляет до 1000 кг/час, установка способна обрабатывать различные виды мусора, сокращая его объем и обезвреживая органические компоненты. Работа установок по обезвреживанию ТКО позволит снизить объемы отходов, отправленных на полигоны.

Объект появился в рамках регионального проекта «Создание эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами». Всего на оснащение установками по обезвреживанию твердых коммунальных отходов в Иркутской области на 2023 по 2026 годы предусмотрено 163 млн рублей по указанной программе.

В прошлом году по два комплекса получили Чунский и Тайшетский районы. В 2024 году два комплекса будут установлены в Катангском районе. В этом же муниципальном образовании еще две установки появятся в 2025 году.  В следующем году один комплекс установят и в Мамско-Чуйском районе, в 2026 году по одному – в Жигаловском и Бодайбинском районах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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