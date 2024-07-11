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Иркутская область стала лидером России по лесовосстановлению

Рослесхоз назвал топ регионов страны по проведенному весной 2024 года лесовосстановлению. На первом месте разместилась Иркутская область. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

В весенний лесокультурный сезон этого года, который длится до 1 июля, в регионе планировалось произвести лесовосстановительные мероприятия на площади 23,7 тысяч гектаров. При этом, по данным на конец июня, общий объем проведенного лесовосстановления составил 80,6 тысяч гектаров или 340,1% от плана.

Искусственное и комбинированное лесовосстановление проведено на 16,6 тысячах гектаров при плане в 14,7 тысяч гектаров. Естественное лесовосстановление выполнено на 64 тысячах гектарах при плане девять тысяч гектаров.

За пять лет реализации в регионе проекта «Сохранение лесов» площадь лесовосстановления составила 764,6 тысячи гектаров, в том числе искусственное лесовосстановление проведено на 94,1 тысяче гектаров, из них на гарях – 31,8 тысяч гектаров. В 2024 году лесовосстановление планируется выполнить на площади 181,8 тысяч гектаров, что больше прошлогоднего показателя на 2,7%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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