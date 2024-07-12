65% работников Иркутской области недовольны размером отпускных

Служба исследований hh.ru выяснила, довольны ли работники Иркутской области размером своих отпускных выплат.

Исследование hh.ru показало, что лишь 36% опрошенных россиян довольны размером своих отпускных выплат, в Иркутской области таких еще меньше – только 35%. А вот остальные 65% считают, что денег на отпуск им недостаточно.

Любопытно, что женщины чаще, чем мужчины остаются недовольны полученной суммой (68% против 59%).

В разрезе профессий, чаще всего удовлетворены отпускными выплатами ИТ-специалисты (46%) и представители финансовой сферы (40%), меньше всего – работники HR-сферы (лишь 21%) и маркетологи (23%).

При этом 42% иркутян планируют потратить в отпуске больше 50 тыс. руб., 17% – от 30 до 50 тыс. руб., 10% – от 10 до 30 тыс. руб., а 7% – менее 10 тыс. руб. Оставшиеся 25% опрошенных затруднились ответить.