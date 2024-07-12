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Спрос на ипотеку с господдержкой не снизится в ближайшие годы

Целевой показатель после ужесточения условий – 25%, но эксперты ждут 50%. Об этом пишут «Известия».

В ближайшие годы доля льготной ипотеки в общем объеме выдач не снизится до целевого уровня, ожидает замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, даже отмена госпрограммы под 8% и ужесточение условий семейной ипотеки не позволят опустить этот показатель до 25%.

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– После нынешних изменений этого, конечно, не произойдет – все равно доля льготных программ будет существенно выше 50%, – заявил «Известиям» Иван Чебесков.

Напомним, что с 1 июля 2024 года отменяется льготная ипотека. Это вызывает ряд важных изменений на вторичном рынке недвижимости.

– Для многих покупателей льготная ипотека была одним из главных факторов, позволявших им приобрести жилье на относительно выгодных условиях. С ее отменой мы, вероятно, увидим определенные колебания на рынке, но важно рассмотреть, какие именно изменения нас ожидают и как это отразится на спросе, особенно среди айтишников. Первое, что стоит отметить, – это возможное замедление роста цен, – рассказала руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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