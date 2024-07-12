Продление «Семейной ипотеки» поддержит спрос на первичном рынке недвижимости

Решение о продлении программы «Семейной ипотеки» благоприятно отразится на спросе на квартиры в новостройках и поможет молодым семьям улучшить жилищные условия благодаря низкой процентной ставке. Об этом сообщила руководитель группы по развитию ипотеки федерального девелопера «Неометрия» Ирина Казанцева.

– Ипотечные программы – это не только ключевой драйвер развития первичного рынка недвижимости, но и основной инструмент приобретения жилья для клиентов. «Семейная ипотека» за свою многолетнюю историю показала себя как эффективная и востребованная мера поддержки семей. Почти каждая вторая сделка с нашими объектами была совершена в рамках этой программы. Полагаем, что эта программа на фоне завершения льготной ипотеки будет еще более востребованной, – отметила Ирина Казанцева.

По словам эксперта, в первом полугодии 95% сделок с недвижимостью от застройщика были осуществлены по льготным программам, из них на «Семейную ипотеку» пришлось 45% лотов.

Программа «Семейной ипотеки» во многих регионах станет стимулом для развития новых проектов ввиду повышенного спроса на жилье, которое можно приобрести на льготных условиях. Благодаря этому востребованность квартир на первичном рынке недвижимости будет показывать положительную тенденцию.

Напомним,Минфин объявил о продлении льготной семейной ипотеки до 2030 г. Такой кредит можно будет взять на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома. Программа рассчитана на семьи с одним ребенком до 6 лет, ставка составляет 6%. Максимальная сумма кредита — 12 млн руб. для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн руб. — для остальных регионов. Первоначальный взнос составит 20%.