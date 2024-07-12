Эксперт оценила перспективы применения алюминия в инфраструктурном развитии

По словам председателя Алюминиевой Ассоциации Ирины Казовской на саммите "Сильная Россия", использование отечественных решений на основе алюминиевых материалов в строительстве может способствовать трансформации инфраструктуры регионов. Это касается проектов по капитальному строительству, реновации и обновлению городской и транспортной инфраструктуры.

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Она подчеркнула, что материал обладает экологическими и экономическими преимуществами, которые становятся очевидными при учете стоимости жизненного цикла и владения зданием. Даже при увеличении начальной стоимости применение более эффективных решений может значительно сократить затраты на обслуживание сооружений, а экономический эффект можно наблюдать уже через несколько лет.

- При проектировании необходимо в обязательном порядке закладывать в расчеты параметры жизненного цикла и стоимости владения зданием или сооружением. Также при строительстве важно применять только безопасные «зеленые» материалы, особенно, если речь идет о социальных объектах, где их применение должно стать обязательным и закрепленным на законодательном уровне, - сказала Ирина Казовская.

Для развития компетенций применения инновационных материалов в сфере образования тоже предложено внедрить дисциплины по проектированию и строительству из алюминия.

Использование современных технологий на основе алюминиевых решений обеспечит энергоэффективность, долговечность, экологическую и бактериологическую чистоту материалов, особенно важную для социальных объектов. Среди таких проектов можно выделить быстровозводимые конструкции для зданий разного назначения, начиная от аэропортов и спортивных объектов и заканчивая медицинскими пунктами и промышленными сооружениями.