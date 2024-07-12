Эксперты ждут инфляцию в 6,5% к концу года

Об этом пишут «Известия», исходя из своего консенсус-прогноза.

Все девять опрошенных «Известиями» аналитиков и экспертов сошлись во мнении, что инфляция в РФ будет больше 5% по итогам 2024 года. При этом пятеро из них считают, что показатель даже превысит 6%. Самую позитивную оценку дали в «Уралсибе» – 5,6%. Среднее значение консенсус-прогноза – 6,5%.

В апрельский доклад ЦБ закладывал рост цен в 2024-м на уровне 4,3-4,8%.

Тогда Банк России ожидал, что годовая инфляция вернется к цели в 2025-м и будет в дальнейшем находиться вблизи таргета в 4%. Однако 4 июля на Финансовом конгрессе зампред регулятора Алексей Заботкин заявил, что прогноз по росту цен будет значимо повышен.

Из-за этого аргументы в пользу подъема ключевой ставки становятся еще более весомыми, чем они были в июне, добавил он. По его словам, совет директоров ЦБ в этом месяце рассмотрит возможность увеличить ключевую до 17-18%. Уже в течение семи месяцев она находится на уровне 16%.

Ранее основатель «РАФТ ЛИЗИНГа» Владимир Черкасов рассказал о том, что высокая инфляция, жесткая денежно-кредитная политика, относительно высокий курс доллара не сказываются на корпоративном кредитовании. В мае банки показали рост на 20% год к году, несмотря на то что ключевая ставка – 16%, а рыночные – еще выше. Как говорит Владимир Черкасов, в лизинговой отрасли ситуация обстоит совсем иначе: ставка имеет огромное значение.