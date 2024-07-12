АТБ повышает ставки по накопительным счетам в юанях для премиальных клиентов

С 10 июля Азиатско-Тихоокеанский банк увеличивает процентные ставки по накопительным счетам в юанях в рамках программы «Статус». Для категории «VIP Премьер» ставка вырастет с 0,3 до 0,5% годовых, для «VIP Премьер+» – с 0,4 до 0,6% годовых. Предложение доступно как новым, так и действующим клиентам, которые оформили «Статус» с 1 июня 2021 года.

По накопительным счетам в рублях для премиальных клиентов продолжает действовать ставка 18%. Дополнительные условия или ограничения по максимальной сумме на счёте отсутствуют.

Для держателей карт в рамках пакета обслуживания «Статус» процент начисляется на средний остаток. Он рассчитывается путём сложения ежедневных входящих остатков денежных средств на счёте на начало каждого дня в течение календарного месяца и деления этой суммы на количество дней в текущем месяце.

Все накопительные счета Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более подробная информация – на странице программы «Статус», у персонального менеджера, в отделениях банка, по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный) или в чате мобильного приложения АТБ банк.