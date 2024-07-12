На сессии Альфа-Банка в рамках ИННОПРОМ-2024 обсудили возможности российского финтеха

Альфа-Банк выступил партнёром международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024, которая проходит в Екатеринбурге.

В рамках деловой программы форума Альфа-Банк провел собственную сессию «Реальные кейсы российского финтеха: может ли бизнес рассчитывать на отечественное ПО». Участники сессии подискутировали с лидерами рынка на тему перспектив отечественных ИТ-решений и разобрали самые яркие финтех-кейсы.

Среди спикеров сессии статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов, генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов, генеральный директор СКБ Контур Михаил Сродных, генеральный директор Группы Астра Илья Сивцев, генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский, директор по продуктам YADRO Павел Егоров, член совета директоров Диасофт Александр Генцис и руководитель департамента развития бизнеса и инфраструктуры Альфа-Банка Дмитрий Витман.

Эксперты обсудили, что решается одна из главных задач — расчёты во внешнеэкономической деятельности. Для этого уже сейчас начинают использоваться цифровые финансовые активы. Здесь важна не только технологичность, но и регулярная возможность применения цифровых активов за рубежом. Это дополнительно отметил статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли РФ. Еще одна важная тема для всего бизнеса, по мнению представителя Министерства, поддержка сферы производства продукции, которая в дальнейшем используется в IT-отрасли и способствует развитию программных продуктов.

«Должно быть два направления. Первое касается внутренней поддержки. И здесь вся радиоэлектронная продукция — это безусловный приоритет в проектах технологического лидерства. Набор инструментов здесь сформирован, сейчас проходят стратегические сессии под руководством председателя правительства, и мы стараемся зафиксировать этот набор инструментов в нацпроектах. Второй момент — выход на внешние рынки. Сейчас важно создавать инфраструктуру за рубежом — финансовую, логистическую, торговую. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» планируется отдельный проект «Зарубежная инфраструктура». Ее смогут использовать российские экспортеры и импортеры», — рассказал Роман Чекушов.

Также участники дискуссии пришли к выводу, что потребитель переходит на отечественный продукт — многие крупные предприятия уже свободно работают с российским ПО, и количество таких компаний только увеличивается.

«Конкурентные технологичные отрасли в России создают классный продукт — примеров очень много. Сейчас у IT-сектора есть возможность разработать продукты, которые выйдут на уровень российского банкинга. Это займет не один год, не два и не три, но это будет сделано, и я в этом плане — оптимист. На нашем стенде мы рассказали, какие продукты разработал Альфа-Банк для крупного бизнеса. Один из самых перспективных, на мой взгляд, — А-Токен, платформа для выпуска цифровых финансовых активов», — пояснил Дмитрий Витман.