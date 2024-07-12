Альфа-Банк открыл два коворкинга в РУДН

Альфа-Банк открыл первый коворкинг под открытым небом Alfa Summer Space на территории РУДН. На 5000 квадратных метров создано стильное и комфортное пространство для студентов и преподавателей вуза. Здесь есть все условия как для работы, так и для отдыха на свежем воздухе. Еще одно рабочее пространство в фирменном стиле банка разместилось в главном здании университета.

Альфа-Банк уделяет большое внимание комплексной работе с молодёжью, вузами, системой образования в целом. Это и грантовая поддержка, совместные академические программы, инфраструктурные проекты. Мы верим, что образование – ключ к успеху, и хотим поддержать молодые таланты, дать им возможность развивать свои идеи, учиться и отдыхать в комфортном креативном пространстве. Уверены, что коворкинги станут площадкой для новых проектов, местом встреч и притяжения, возможно, для будущих сотрудников нашего банка», - прокомментировал Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.

Оба пространства в фирменном стиле Альфа-Банка соответствуют концепции Phygital, то есть совмещают цифровое и физическое взаимодействие. Коворкинги оснащены современной инфраструктурой со всем необходимым для успешного обучения. В Alfa Summer Space удобно поработать всей командой в большом шатре, оборудованном под проектную работу, есть амфитеатр, где комфортно, например, проводить лекции. Тут также можно поиграть в настольный теннис, покачаться на качелях и даже отдохнуть на шезлонгах или в креслах-мешках.

«Для студентов РУДН - второй дом. Иногда прихожу вечером в университет и вижу: наши студенты и в 9, и в 10 часов домой идти не спешат. Здесь всегда кипит жизнь. Мы стремимся к тому, чтобы в РУДН было больше пространств, где можно собраться компанией, пообщаться, в команде обсудить проекты. Наши идеи разделяет Альфа-Банк, с которым у нас выстроено многогранное и плодотворное сотрудничество. Это практики, стажировки, совместные образовательные программы. Но мы решили пойти дальше и интегрировали корпоративную культуру партнёра в стены РУДН. Уверен, у наших проектов с Альфа-Банком большое будущее», – рассказал Олег Ястребов, ректор РУДН.

Альфа-Банк открыл уже более 50 коворкингов в федеральных и региональных вузах страны. В начале месяца аналогичное пространство появилось и у студентов Новосибирского государственного университета.