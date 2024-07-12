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Альфа-Банк начал выдавать ипотеку на машино-место

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Альфа-Банк начал прием заявок на ипотеку на машино-место — оформить ее можно на объекты в строящемся доме или многоуровневом паркинге.

– Максимальная сумма кредита — 10 млн рублей. Первоначальный взнос — от 20,1%. Первый платеж по ипотеке можно внести через полгода — банк поможет подключить отсрочку, – говорится в сообщении.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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