Альфа-Банк начал выдавать ипотеку на машино-место

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12 июля 2024
Альфа-Банк начал прием заявок на ипотеку на машино-место — оформить ее можно на объекты в строящемся доме или многоуровневом паркинге.
– Максимальная сумма кредита — 10 млн рублей. Первоначальный взнос — от 20,1%. Первый платеж по ипотеке можно внести через полгода — банк поможет подключить отсрочку, – говорится в сообщении.
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