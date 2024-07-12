Альфа-Банк сообщил о рекордной выдаче розничных кредитов за месяц

Объем выданных Альфа-Банком розничных кредитов в июне превысил 165 млрд рублей — это новый исторический максимум для банка.

Драйвером выдач стали залоговые кредиты. Объем кредитов под залог недвижимости во втором квартале вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выросли и объемы автокредитов — по итогам первого полугодия выдачи прибавили 50% относительно второго полугодия 2023 года.

Для ипотеки июнь тоже стал рекордным — объемы выдач в этом сегменте превысили 63 млрд рублей, из которых 14 млрд — кредиты на ИЖС. Объемы выданных кредитных продуктов выводят банк на уровень лидера не только среди частных, но и госбанков.

«Высокие темпы роста кредитования связаны с динамичным ростом клиентской базы и с выходом банка в регионы. Число активных клиентов в розничном бизнесе выросло более чем на 15%. Сейчас наш фокус направлен на предоставление залогового кредитования. При этом мы гибко реагируем на рыночные изменения и заботимся о клиентах, предлагая самые выгодные условия кредитования», — говорит Артем Иванов, руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-Банка.