Новости

Байкальский саммит РГУД
Площадка для прорывных идей. Что ждут от Байкальского саммита РГУД иркутские девелоперы?
Как компания из Иркутска строит жильё в других регионах? Х Байкальский саммит РГУД станет площадкой для обмена опытом
Зачем туристическому рынку Иркутска нужны апарт-отели? Что нового расскажут на Х Байкальском саммите РГУД
Все материалы сюжета

Альфа-Банк сообщил о рекордной выдаче розничных кредитов за месяц

Объем выданных Альфа-Банком розничных кредитов в июне превысил 165 млрд рублей — это новый исторический максимум для банка.

Драйвером выдач стали залоговые кредиты. Объем кредитов под залог недвижимости во втором квартале вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выросли и объемы автокредитов — по итогам первого полугодия выдачи прибавили 50% относительно второго полугодия 2023 года.

Для ипотеки июнь тоже стал рекордным — объемы выдач в этом сегменте превысили 63 млрд рублей, из которых 14 млрд — кредиты на ИЖС. Объемы выданных кредитных продуктов выводят банк на уровень лидера не только среди частных, но и госбанков.

«Высокие темпы роста кредитования связаны с динамичным ростом клиентской базы и с выходом банка в регионы. Число активных клиентов в розничном бизнесе выросло более чем на 15%. Сейчас наш фокус направлен на предоставление залогового кредитования. При этом мы гибко реагируем на рыночные изменения и заботимся о клиентах, предлагая самые выгодные условия кредитования», — говорит Артем Иванов, руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Компания «СтройПроектСервис»
«Мы построили современное производство и собрали уникальный коллектив», – Евгений Столяр, «СтройПроектСервис», об индустриальном парке «Жилкино»
Производство ХХI века: эстетика и инновации. Как «СтройПроектСервис» превратил промбазу в индустриальный парк
Попасть в «десятку». Как «СтройПроектСервис» завоевывает рынок промышленного строительства
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес