КБ «Солидарность» сообщил об изменении юридического адреса

Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» (АО КБ «Солидарность»), регистрационный номер, присвоенный Банком России № 554, ОГРН 1026300001848, ИНН 6316028910, уведомляет, что решением № 2 единственного акционера АО КБ «Солидарность» от 01 июля 2024 года принято решение об изменении адреса АО КБ «Солидарность» в пределах места нахождения АО КБ «Солидарность».

Новый адрес АО КБ «Солидарность» - Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 11.

Изменения, связанные с изменением адреса, вступят в силу с момента государственной регистрации соответствующих изменений в устав АО КБ «Солидарность» и внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи.

Изменение адреса Банка не влечет за собой изменение корреспондентского счета Банка и наименования территориального учреждения Банка России, в котором открыт корреспондентский счет Банка, каких-либо изменений или прекращений прав и обязанностей Банка по отношению к своим клиентам, контрагентам и партнерам.

Информация о дате регистрации изменений будет размещена на официальном сайте Банка : www.solid.ru. Информацию по возникающим вопросам можно получить по телефону службы поддержки клиентов: 8 (800) 700-92-20.