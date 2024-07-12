Не тяни резину: Дальневосточный банк предлагает приобрести новые шины с кешбэком 5% можно по карте «МИР»

Износ, повреждения, смена сезонов – стандартные ситуации, когда вашему авто нужны новые шины.

– Сегодня владельцы карт «МИР» Дальневосточного банка могут купить шины на сайте KAMA TYRES и получить кешбэк 5%. Акция проводится до 31 августа 2024 г. Подробности – по ссылке. Качественные отечественные шины для всех типов автомобилей помогут уверенно преодолевать любые расстояния, – говорится в сообщении банка.

Кешбэк доступен для любой покупки на сайте производителя с помощью карты «МИР», зарегистрированной в программе лояльности на vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!)».