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Не тяни резину: Дальневосточный банк предлагает приобрести новые шины с кешбэком 5% можно по карте «МИР»

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Износ, повреждения, смена сезонов – стандартные ситуации, когда вашему авто нужны новые шины.

– Сегодня владельцы карт «МИР» Дальневосточного банка могут купить шины на сайте KAMA TYRES и получить кешбэк 5%. Акция проводится до 31 августа 2024 г. Подробности – по ссылке. Качественные отечественные шины для всех типов автомобилей помогут уверенно преодолевать любые расстояния, – говорится в сообщении банка.    

Кешбэк доступен для любой покупки на сайте производителя с помощью карты «МИР», зарегистрированной в программе лояльности на vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!)».

Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2VfnxyCg62C

/ Сибирское Информационное Агентство /
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