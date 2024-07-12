45% иркутян против введения штрафов для родителей курящих подростков

Идею отцы одобряют чаще матерей. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в том числе родители детей в возрасте 12-16 лет.

Законопроект о штрафах для родителей, чьи несовершеннолетние дети до 16 лет курят, кабмин отклонил, но признал, что эта тема требует повышенного внимания, а проект – доработки. Опрос, проведенный SuperJob, показал, что 30% иркутян поддерживают инициативу введения штрафов для родителей курящих подростков. 45% опрошенных высказались против этой идеи.

Мужчины чаще женщин поддержали введение штрафов. Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу. Среди горожан старше 45 лет доля поддержки составила 42% (против 34% среди опрошенных до 34 лет), а среди тех, кто получает более 100 тысяч рублей в месяц – 44%. Интересно, что за штрафы высказались и 30% респондентов, которые курят сами: «Если бы в свое время мне мать объяснила бы доходчиво, что меня ждёт в зрелости и что курению есть здоровая альтернатива, с вероятностью 90% я бы курить не стал».

25% родителей несовершеннолетних детей также поддерживают введение штрафов за курение. Отцы чаще матерей соглашаются с необходимость внедрения этой меры наказания. Каждый второй родитель (53%) выступает против законопроекта.

Согласно исследованию, 70% родителей мальчиков и 81% родителей девочек 12-16 лет утверждают, что их дети не курят и даже не пробовали этого делать. Каждый пятый, воспитывающий сына, и каждый девятый, воспитывающий дочь, знают наверняка или подозревают, что их ребенок курит. Женщины чаще мужчин осведомлены о курении ребенка.