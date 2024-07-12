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Индекс свободных денег россиян в июне 2024 года вырос до 65,5%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, индекс «свободных денег» по итогам июня вырос до отметки в 65,5%. Таким образом, динамика за месяц составила 5 п.п. Относительно июня прошлого года ИСД снизился на 31,6 п.п.

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После запланированных и осуществившихся трат россиян на традиционные летние расходы, связанные с дачей, отпусками, путешествиями, майскими праздниками, происходит плавное восстановление накоплений. Тем не менее этот индекс остается на порядок ниже прошлого года и на 12,4 п.п. ниже по сравнению с 2022 годом. Другими словами, в этом году отложенных денег на июнь меньше, чем в два предшествующих.

«Свободные деньги» в контексте данного исследования – это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других необходимых услуг. Это именно те средства, которые домохозяйство может израсходовать на отдых, развлечения, дополнительное образование, ремонт или отложить для крупной покупки (квартира, дача, автомобиль и т.п.).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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