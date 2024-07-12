В Иркутске стартовал фестиваль культуры «Энергия+»

Семейный фестиваль культуры «Энергия+» торжественно открылся в центре Иркутска. Целых три дня тысячи жителей столицы Приангарья смогут общаться с любимыми актерами, режиссерами и писателями.

Фото: Андрей Фёдоров

Главными гостями «Энергии+» 2024 года станут популярные актеры театра и кино Гоша Куценко, Алексей Чадов, Виктория Исакова, писатели Роберт Гараев и Павел Басинский, режиссер Артемий Драгунский, писательница Татьяна Толстая.

Заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина:

Фото: Андрей Фёдоров

– Мы в Эн+ уверены, что энергия – это состояние души, а наша главная задача – сделать так, чтобы энергия всегда была позитивной. Мы собрали лучшее, что есть в российском кинематографе, в российской литературе, в российском творчестве для того, чтобы в ближайшие 3 дня Иркутск по-настоящему зажигал. Дарил свою энергию, делился ей. Хочу пожелать вам провести эти 3 дня на полном позитиве, разделить радость со своими родными и близкими и поверить, что с помощью энергии творятся настоящие чудеса.

Зампредседателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин:

Фото: Андрей Фёдоров

– В очередной раз Эн+ подтверждает свой статус социально ориентированной компании. Мы очень рады, что столь грандиозные фестиваль проходит вновь. Культура и жизнь едины. Мы рады, что у Иркутска, благодаря Эн+, есть возможность проводить такие фестивали. Желаю, чтобы в эти 3 дня как можно больше иркутян посетили бы этот чудесный фестиваль

Депутат Законодательного собрания Иркутской области Виталий Перетолчин:

Фото: Андрей Фёдоров

– Я уверен, что этот фестиваль точно придется по душе иркутянам. Ведь здесь предусмотрена обширная программа, заявлено огромное количество звездных гостей.

Одним из центров притяжения фестиваля станет кинозал под открытым небом. Здесь будут показаны лучшие новинки российского кинопрокат. Кроме того, на фестивале «Энергия+» гостей ждет увлекательная книжная ярмарка, организованная в партнерстве с сетью «Читай-город», лидером российского книготоргового рынка.

Фото: Андрей Фёдоров

В детском городке в рамках масштабной детской программы пройдут семейные эстафеты, активные игры, соревнования, мастер-классы и квизы. На фестивальном фуд-корте будут работать точки известных городских проектов с шашлыками и бургерами, вареной кукурузой, лимонадом, клубникой в шоколаде, печеным картофелем и вкусным кофе.

Фото: Андрей Фёдоров

Мощный энергетический заряд мероприятию придаст один из самых популярных столичных диджеев Артемий Золотов со своей музыкальной программой «Иркутск, зажигай!». Модная музыка разных стилей, зрелищное шоу и спецэффекты создадут особенное настроение 13 июля в 20:00.

Стартовавший фестиваль – подарок Иркутску от энергохолдинга Эн+. Повышение культурного уровня в регионах ответственности компании – одно из приоритетных направлений социальной политики энергохолдинга, заложенное еще его основателем Олегом Дерипаской.