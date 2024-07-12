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«Ростелеком» сообщил о сбоях в работе YouTube

Оператор выявил проблемы в работе оборудования Google, которое необходимо для кэширования и ускорения загрузки контента.

«Ростелеком» информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках.

«Железо» применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube.

«Наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», – говорят в пресс-службе оператора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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