Названы победители конкурса соломенных скульптур в Иркутске

Он прошёл в рамках фестиваля «Энергия+».

В центре Иркутска наградили победителей конкурса соломенных скульптур, который проходит в рамках фестиваля «Энергия+». Темой этого года стали «Соломенные истории». Мир сказок, литературы и философии ожил на глазах у иркутян благодаря одному из самых хрупких природных материалов.

Скульпторы из разных регионов России по приглашению энергохолдинга Эн+ уже второй год подряд собираются в Иркутске, чтобы воплотить в жизнь свои идеи, создав скульптуры из соломы. Что интересно, макеты этих скульптур разрабатывались искусственным интеллектом.

В 2024 году в фестивале приняли участие 10 команд из Омска, Перми, Краснокамска, Иркутска, Шелехова, Красноярска, Екатеринбурга, Свирска и поселка Утулик. Всего они сделали 10 скульптур, используя четыре тонны соломы, 300 километров веревки и два миллиона скоб.

И сегодня, в день открытия фестиваля «Энергия+» были подведены итоги конкурса арт-объектов из соломы.

– Россия – это безумно талантливые и неординарные люди, – отметила заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина. – И фестиваль скульптур из соломы – самое яркое тому подтверждение. Я получила огромное удовольствие от увиденного и желаю всем гостям фестиваля испытать то же самое.

– Эн+ не просто создает мероприятия, а создает добрые, хорошие традиции, – считает советник мэра Иркутска Инга Корочкина. – Огромная благодарность скульпторам, ребятам, которые всю неделю творили эти чудеса. Если вы подойдете к скульптурам, то вы почувствуете, что несмотря на погоду, от них веет солнцем и теплом.

Победители конкурса соломенных скульптур в Иркутске

Лауреатом I степени и обладателем приза зрительских симпатий стал Андрей Кошелев с семьей с работой «Семейство на отдыхе». Второе место заняли Георгий Чантурия с внуком Тимуром и работой «Книжный кит» Лауреатами III степени стали Оксана Горбунова и Алексей Татаренко со своей скульптурой «Под крылом ангела».

Также была вручена премия экспертного жюри: ее получила работа «Проводник в страну чудес».

Скульптура жирафов завоевала первое место. Лауреатом I степени и обладателем приза зрительских симпатий стал Андрей Кошелев с семьей с работой «Семейство на отдыхе».

«Под крылом ангела».

Фестиваль «Энергия+» – детище российского энергохолдинга Эн+. «Балет на Байкале», выставка «Далай\море» и гастроли московских театров в Сибири. Все эти вещи объединяет одно: все они организованы при участии основанного Олегом Дерипаской энергохолдинга Эн+. Компания постоянно работает над повышением инфраструктурного и культурного уровня городов Сибири.