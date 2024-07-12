Солид Банк повысил ставки по вкладу «Стабильный процент» до 18,18%

С 09.07.2024 Солид Банк меняет условия вклада для физических лиц «Стабильный процент».

– Самое важное изменение - это повышение процентной ставки по вкладу, теперь ее значение достигло 18,18% годовых. Увеличилась не только процентная ставка, но и срок вклада. Поэтому следующим приятным изменением для вкладчиков стало увеличение срока вклада. Теперь разместить денежные средства можно на 180 дней, вместо 90 дней. Естественно, такие изменения уже существенно повлияют на итоговую доходность, – говорится в сообщении банка.

Минимальная сумма для открытия вклада остается прежней - 50 000₽. Также был увеличен срок, в который принимаются дополнительные взносы. Пополнение вклада «Стабильный процент» вкладчикам доступно теперь в течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада.

Основные условия вклада «Стабильный процент»:

Процентная ставка - 18,18% годовых.

Сумма - 50 000₽.

Срок - 180 дней.

Пополнение - в течение первых 30 дней с даты открытия вклада.

Другие условия остаются прежними, а именно:

Начисление процентов -ежемесячно, в последний рабочий день месяца. Выплата процентов - в конце срока вклада.

В рамках данного вклада предусмотрена автоматическая пролонгация на условиях, действующих на момент пролонгации.

При досрочном расторжении договора вклада по инициативе вкладчика начисление и выплата процентов производится по ставке «До востребования».

Вклад не может быть открыт в пользу третьего лица.

С подробными условиями можно ознакомиться по ссылке на сайте Банка.

Открыть вклад возможно в любом офисе Солид Банка в 17 городах России: Альметьевск, Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Елизово, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Северо-Курильск, Тула, Уфа, Хабаровск, Якутск.



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