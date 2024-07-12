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Альфа-Банк вернет кэшбэк 10% на покупки в ЦУМе

Весь июль для клиентов Alfa Only и А-Клуба, закрытого делового сообщества Альфа-Банка, действует кэшбэк 10% на покупки в ЦУМе, ДЛТ, интернет-магазине и приложении ЦУМа по любым картам банка — без ограничения по максимальной сумме.

Помимо этого, акция Альфа-Банка усиливает текущее предложение ЦУМа «Двойные бонусы наличными» для держателей карт лояльности. Общая выгода для клиентов банка составит до 30% от суммы покупок в ЦУМе и ДЛТ.

«Мы рады предлагать клиентам эксклюзивные предложения с такими знаковыми партнерами, как ЦУМ. Мы уже видим заметный отклик на наши совместные инициативы и рады анонсировать большое партнерство Альфа-Банка с главным универмагом страны. Уже в четвертом квартале 2024 года мы предложим клиентам Альфа-Банка уникальные условия. Скоро расскажем об этом подробнее», — поделился руководитель департамента развития программы лояльности и нефинансовых сервисов Альфа-Банка Дмитрий Соколов.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxxYA66t

/ Сибирское Информационное Агентство /
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