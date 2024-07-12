Альфа-Банк запустил ипотеку на коммерческую недвижимость

Альфа-Банк начал принимать заявки на ипотеку на коммерческую недвижимость для розничных клиентов.

– В ипотеку можно приобрести помещение до 300 кв. метров на первом этаже новостройки или многоуровневого паркинга. Такое помещение подойдет для кофейни, магазина, салона красоты или сдачи в аренду, – говорится в сообщении банка.

Максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи — 70 млн рублей, в остальных регионах — 35 млн рублей. Первый платеж можно внести через полгода — банк поможет подключить отсрочку.