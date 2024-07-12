Новости

Альфа-Банк запустил ипотеку на коммерческую недвижимость

Альфа-Банк начал принимать заявки на ипотеку на коммерческую недвижимость для розничных клиентов.

– В ипотеку можно приобрести помещение до 300 кв. метров на первом этаже новостройки или многоуровневого паркинга. Такое помещение подойдет для кофейни, магазина, салона красоты или сдачи в аренду, – говорится в сообщении банка.

Максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи — 70 млн рублей, в остальных регионах — 35 млн рублей. Первый платеж можно внести через полгода — банк поможет подключить отсрочку.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxxiY15J

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2024
Названы победители конкурса соломенных скульптур в Иркутске
В Иркутске стартовал фестиваль культуры «Энергия+»
«Это глоток свежего воздуха». 5 причин посетить фестиваль «Энергия+» в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес